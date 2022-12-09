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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет оставить Роберто в «Барселоне»

09 Декабря 2022 • 11:25 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был бы не прочь оставить в команде полузащитника Серхи Роберто, у которого летом заканчивается контракт. Об этом сообщает издание Ara.

По сведениям источника, сам игрок тоже хотел бы остаться в команде, чтобы получить роль первого капитана. Напомним, недавно Херард Пике объявил о завершении профессиональной карьеры, а у нового капитана «сине-гранатовых» Серхио Бускетса в конце сезона заканчивается контракт, который вряд ли будет продлён.

Напомним, «Барселона» сейчас лидирует в чемпионате Испании с отрывом в два очка от ближайших преследователей в лице «Реал» Мадрида.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхи Роберто
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