​«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь

Несмотря на финансовые проблемы, «Барселона» не теряет надежды усилиться в зимнее трансферное окно. По крайней мере, об этом пишут испанские СМИ. По данным издания AS, в качестве приоритетного трансфера «сине-гранатовые» выбрали защитника «Вильярреала» Хуана Фойта. Отмечается, что Хави является большим поклонником аргентинца, считая его идеальным кандидатом под усиление обороны.

Хуан Фойт выступает за «Вильярреал» с октября 2020 года. Ранее защитник играл за «Тоттенхэм» в Англии.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Хуана Фойта в 25 миллионов евро.