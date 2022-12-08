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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» согласовал трансфер Эндрика, бразилец переедет в Мадрид в 2024 году

08 Декабря 2022 • 17:29 Комментировать

«Реал» полностью согласовал трансфер талантливого нападающего Эндрика, ныне выступающего за «Палмейрас». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, подписать все документы «сливочные» рассчитывают до конца текущего календарного года.

«Реал» заплатит за Эндрика 60 миллионов евро + 12 миллионов евро в качестве налогов.

Отмечается, что Эндрик присоединится к составу «Реала» летом 2024 года. Сейчас нападающий ещё очень молод – ему 16 лет.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Эндрик Трансферы футбола - зима 2023
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