Эндрик в воскресенье должен завершить переход в «Реал»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик в воскресенье может официально стать футболистом мадридского «Реала». По информации от инсайдера Хоакима Пьеры, бразилец станет игроком «королевского клуба» либо в конце этой, либо в начале следующей недели.

Напомним, что несмотря на подписание контракта, Эндрик не сможет сыграть за мадридский «Реал» до 2024 года. Согласно правилам ФИФА, бразильские футболисты не могут выступать за европейские клубы вплоть до достижения совершеннолетия.

В борьбе за Эндрика команда Карло Анчелотти обошла такие клубы, как лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». За игроком также следила каталонская «Барселона», которая не может себе позволить заплатить требуемые 60 миллионов евро компенсации.