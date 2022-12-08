Эден Азар назвал человека, с которым хотел бы поменяться местами

Бельгийский полузащитник Эден Азар, который принадлежит мадридскому «Реалу», назвал человека, с которым хотел бы поменяться местами.

«С кем я бы поменялся местами? С Джо Байденом [президент США – прим. «Евро-Футбол.ру»]. Хотя бы на пять минут. Было бы круто стать президентом США», - передает слова футболиста таблоид Daily Mail.

31-летний полузащитник выступает за «королевский» клуб с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эден провел за мадридский коллектив всего три матча.