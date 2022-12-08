«Барселона» пока не приняла решение по поводу будущего Роберто

Каталонская «Барселона» пока не определилась, будет ли продлевать контракт со своим воспитанником Серхи Роберто. По информации от издания Relevo, «сине-гранатовые» оценят выступления футболиста в первые месяцы 2023 года, после чего примут решение касательно его будущего.

Действующий контракт Роберто с «Барселоной» подходит к концу этим летом. Руководство клуба хочет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Так как Серхи не является регулярным игроком старта, его нахождение в команде пока не видится целесообразным.

Напомним, «Барселона» ушла к перерыву на чемпионат мира в качестве лидера Ла Лиги с двух очковым перевесом от мадридского «Реала».