Тебас: «Рано или поздно Мбаппе всё равно будет играть в Ла Лиге»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает вопросом времени переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в команду из чемпионата Испании.

«Рано или поздно Килиан Мбаппе всё равно будет играть в Ла Лиге. Не знаю, произойдёт ли это в нынешнем сезоне или в следующей кампании», – заявил Тебас в беседе с испанским журналистом Марио Кортахеной.

Напомним, Тебас ранее написал жалобу в УЕФА на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, но это обращение было отклонено. Суть претензии состояло в том, что по мнению Хавьера, французский клуб нарушил правила финансового фэйр-плея, подписав с Мбаппе новый контракт.