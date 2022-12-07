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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» задрал ценник на Фелиша до 130-140 млн евро

07 Декабря 2022 • 15:43 Комментировать

В обозримом будущем Жоау Фелиш может сменить «Атлетико» на другой клуб. В стане «матрасников» допускают трансфер португальца, но финансовые аппетиты мадридцев снижают вероятность осуществления сделки. По данным Relevo, «Атлетико» хочет выручить за Фелиша 130-140 миллионов евро. Поскольку португалец сейчас не показывает топ-уровня, найти покупателя для игрока за такие деньги будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего Жоау Фелиша претендуют четыре европейских гранда.

Портал transfermarkt оценивает Фелиша в 50 миллионов евро. Эта сумма более близка к той, которую за португальца смогут заплатить желающие.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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