​«Атлетико» задрал ценник на Фелиша до 130-140 млн евро

В обозримом будущем Жоау Фелиш может сменить «Атлетико» на другой клуб. В стане «матрасников» допускают трансфер португальца, но финансовые аппетиты мадридцев снижают вероятность осуществления сделки. По данным Relevo, «Атлетико» хочет выручить за Фелиша 130-140 миллионов евро. Поскольку португалец сейчас не показывает топ-уровня, найти покупателя для игрока за такие деньги будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего Жоау Фелиша претендуют четыре европейских гранда.

Портал transfermarkt оценивает Фелиша в 50 миллионов евро. Эта сумма более близка к той, которую за португальца смогут заплатить желающие.