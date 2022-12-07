Асенсио и Карвахаль получат 10 дней отпуска перед тем, как вернуться в мадридский «Реал»

Футболисты сборной Испании Дани Карвахаль и Марко Асенсио вернуться в расположение мадридского «Реала» через 10 дней. В ближайшее время игроки будут находиться в отпуске, чтобы отдохнуть от нагрузок после чемпионата мира.

Напомним, сборная Испании вчера вылетела с мундиаля, проиграв в серии пенальти Марокко. В послематчевой лотереи «красная фурия» не смогла реализовать ни одного удара: Пабло Сарабия угодил в штангу, а с одиннадцатиметровыми от Солера и Бускетса справился голкипер Ясин Буну.

Напомним, сборная Испании уже второй раз подряд вылетает с чемпионата мира на стадии ⅛ финала. На мундиале в России «красная фурия» уступила хозяевам турнира в серии пенальти.