Генеральный директор «Атлетико» Марин: «Фелиш может уйти? Это правда»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин не стал отрицать вероятный уход нападающего Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно. Напомним, за португальцем выстроилась целая очередь из топ-клубов.

«Фелиш может уйти? Это правда. У нас есть причины полагать, что это случится. У него есть большое признание в Европе, но у Жоау сейчас проблемы в отношениях с главным тренером», – цитирует Хиля журналист Николо Скира.

Напомним, среди претендентов на Фелиша ранее числился «Манчестер Юнайтед». Также ходили слухи о лондонском «Челси», но определённого фаворита на трансфер португальца пока нет.