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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший тренер Рамуша: «Надеюсь, в будущем Гонсалу заменит Бензема в мадридском «Реале»

07 Декабря 2022 • 11:07 Комментировать

Жоао Фонсека, бывший тренер нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша, выразил надежду, что форвард в будущем заменит в мадридском «Реале» Карима Бензема, у которого в 2024 году закончится контракт с «королевским клубом».

«Надеюсь, в будущем Гонсалу заменит Бензема в мадридским «Реале». Я думаю, он идеально для этого подходит. Я могу его назвать следующим Бензема», – цитирует Фонсеку журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, вчера Рамуш оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата мира. Для нападающего лиссабонской «Бенфики» это был первый выход в стартовом составе на нынешнем мундиале.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Карим Бензема Гонсалу Рамуш
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