«Реал» планирует завершить трансфер Эндрика до конца этого года

Мадридский «Реал» планирует завершить переход нападающего «Палмейраса» Эндрика до конца этого года. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «королевский клуб» опередил лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» в борьбе за Эндрика. Таким образом, трансфер бразильца в команду Карло Анчелотти является практически решённым делом. Игрок должен присоединиться к «Реалу» в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

«Реал» хочет подписать все необходимые бумаги к концу этого года, чтобы обезопасить себя от попыток перехватить игрока со стороны «Челси» и «ПСЖ».