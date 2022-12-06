​Фати признался, что разочарован своей ситуацией в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Ансу Фати признался, что он разочарован своей нынешней ситуацией в команде.

«Я не собираюсь врать. Да, я и правда ожидал, что буду играть больше. Я хочу играть, но понимаю, что решение принимает тренер. Я должен каждый день выкладываться по максимуму, чтобы изменить ситуацию», - рассказал Фати, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

20-летний Ансу Фати в сезоне 2022/2023 только пять раз выходил на поле с первых минут. Всего же в этом сезоне талантливый форвард принял участие в 20 матчах «Барселоны». В них Фати записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.