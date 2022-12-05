Кесси встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить свою ситуацию в клубе

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси сегодня встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свою ситуацию. Напомним, ивуариец недоволен количеством игрового времени после летнего перехода из «Милана» на правах свободного агента.

По информации от инсайдера Херарда Ромеро, Кесси попытался выяснить у руководства «Барселоны», какие у клуба планы насчёт него. Полузащитник не получил той роли, которую ему обещали перед подписанием контракта.

На счету Кесси всего два гола за «Барселону» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ходят слухи, что Франк может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован миланский «Интер».