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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить свою ситуацию в клубе

05 Декабря 2022 • 15:30 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси сегодня встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свою ситуацию. Напомним, ивуариец недоволен количеством игрового времени после летнего перехода из «Милана» на правах свободного агента.

По информации от инсайдера Херарда Ромеро, Кесси попытался выяснить у руководства «Барселоны», какие у клуба планы насчёт него. Полузащитник не получил той роли, которую ему обещали перед подписанием контракта.

На счету Кесси всего два гола за «Барселону» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ходят слухи, что Франк может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси
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