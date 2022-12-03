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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пакует чемоданы: экс-супруга Пике Шакира готовится навсегда покинуть Барселону

03 Декабря 2022 • 20:43 Комментировать

В скандальном расставании певицы Шакиры и футболиста Херарда Пике фактически поставлена жирная точка. После долгих судов, ссор и споров по поводу совместных наследников – 9-летнего Милана и 7-летнего Саши – звездам, наконец, удалось договориться об опеке над ними. Теперь у поп-звезды будет возможность уехать из Испании в США, как она давно мечтала. Новость об этом накануне сообщилось издание Hollywood Life.

Накануне стало известно, что супруги завершили «судебные разборки». Несмотря на тот факт, что их брак не был официально оформлен, им пришлось обратиться за помощью к суду. Это пришлось сделать потому, что вопрос по опеке над детьми урегулировать мирным путем знаменитостям не удалось. Пара не могла договориться, с кем будут жить наследники.

Теперь, когда у звезд на руках есть выданный судом документ, 45-летняя Шакира получила разрешение от экс-игрока «Барселоны» на переезд. Таким образом, известная исполнительница ставит точку в своей прошлой жизни, и готова начать новую.

По словам исполнительницы, 11 лет назад она «похоронила» свою карьеру в Испании ради карьеры Пике. Теперь звездам предстоит поставить свои подписи в документе, после чего Шакира сможет уехать из Барселоны в Америку навсегда.

Напомним, новость о расставании Пике с Шакирой появилась летом этого года. Эта информация стала неожиданной для поклонников звездной пары, ведь все считали знаменитую пару идеальной. Особенно поразил фанатов тот факт, что Пике изменял певице с молодой любовницей – 23-летней Кларой Чиа Марти – одной из работниц его продюсерской фирмы. Узнав об этом, Шакира выставила экс-футболиста «Барселоны» из дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Шакира новости звёзд
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