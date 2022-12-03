Куман объяснил, почему «Барселона» взяла де Йонга на замену Месси

Экс-наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман вспомнил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба. Игрок покинул «сине-гранатовых» в статусе свободного агента летом 2021 года.

«Я до последнего рассчитывал, что Лионель останется. Почему на замену был подписан только де Йонг? Тогда у «Барсы» не было денег. Мы взяли Люка в самый последний момент. Сначала была ситуация с Месси, которая ужасным образом отразилась на команде, а затем история с Антуаном Гризманном. Единственным вариантом на тот момент был де Йонг», - передает слова Рональда Marca.

В настоящий момент Месси выступает за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.