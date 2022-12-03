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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман рассказал, почему ему было тяжело работать в «Барселоне»

03 Декабря 2022 • 10:23 Комментировать

Нидерландский специалист Рональд Куман вспомнил о своей работе на посту главного тренера каталонской «Барселоны».

«Это был отличный опыт для меня. Будучи в роли тренера, ты учишься каждый день. Для меня это был тяжелый этап из-за ситуации, в которой тогда находился клуб. Но я делал свою работу и всегда был искренен в своих решениях. Я трудился на благо «Барселоны», но со сменой президента все поменялось. Любому тренеру необходима поддержка руководства», - передает слова Кумана газета Marca.

Напомним, что Рональд занимал пост наставника «сине-гранатовых» с 2020 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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