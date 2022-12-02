В Мадриде открыли первый официальный магазин «Барселоны»

Пока общественность занята перипетиями чемпионата мира, «Барселона» без лишнего шума решила «проникнуть на территорию врага». Дело в том, что каталонский суперклуб открыл свой первый официальный магазин в Мадриде, на вотчине «Реала».

Ранее ни одного клубного магазина, который в Испании называется «тьенда», у «Барселоны» в столице Испании не было. Интересно название магазина - «Рауль эс Кулер», что в переводе означает «Рауль - фанат «Барселоны». Но сказать, есть ли в этом отсылка к Раулю Гонсалесу, или так просто совпало, мы вам сказать не можем.

Напомним, что чемпионат Испании возобновится 31 декабря, в последний день уходящего года.