​Эндрик перейдёт в «Реал»

Талантливый бразильский нападающий Эндрик станет футболистом «Реала». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Хосе Мануэль Морено.

16-летний Эндрик выступает ла «Палмейрас», воспитанником которого он и является. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда юношеской сборной Бразилии в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что в последние годы «Реал» не раз подписывал молодых и талантливых футболистов из Бразилии.

«Реал» является действующим чемпионом Испании и действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. На текущий момент команда занимает второе место в Ла Лиге.