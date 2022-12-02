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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эндрик перейдёт в «Реал»

02 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать (1)

Талантливый бразильский нападающий Эндрик станет футболистом «Реала». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Хосе Мануэль Морено.

16-летний Эндрик выступает ла «Палмейрас», воспитанником которого он и является. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда юношеской сборной Бразилии в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что в последние годы «Реал» не раз подписывал молодых и талантливых футболистов из Бразилии.

«Реал» является действующим чемпионом Испании и действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. На текущий момент команда занимает второе место в Ла Лиге. 

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Реал Мадрид Эндрик трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Декабря 2022 в 16:43
о как , новое имя , ну я рад что не Мбапа ))
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