​Форлан: Смена клуба может помочь Фелишу

В 2019 году «Атлетико» заплатил за Жоау Фелиша более 120 миллионов евро. Тем не менее, талантливый португальский форвард не оправдывает ожиданий. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Диего Форлан.

«Фелиш – очень хороший игрок с отличными качествами. За него заплатили много денег, и он играет не так, как ожидалось, но он всё ещё очень молод.

Если Фелиш уйдёт из «Атлетико», он сможет улучшить свои показатели. Я верю в это, такое бывает. Вспомните Филиппе Коутиньо, который мало играл в «Интере», а потом сильно прибавил в «Ливерпуле», - слова Форлана приводит портал Goal.com