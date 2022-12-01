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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дель Боске: «Когда я смотрю матчи «Реала», у меня всегда есть чувство, что команда не может проиграть эту игру»

01 Декабря 2022 • 11:51 Комментировать

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Висенте дель Боске оценил выступления команды в настоящее время. Напомним, «королевский клуб» ушёл на перерыв на чемпионат мира с отставанием в два очка в чемпионате от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» вышли в раунд плей-офф, где сыграют с «Ливерпулем» в ⅛ финала.

«Когда я смотрю матчи «Реала», у меня всегда есть чувство, что команда не может проиграть эту игру. Что удивительно, я почти всегда оказываюсь прав», – цитирует дель Боске журналист Фернандо Поло в социальных сетях.

Напомним, что дель Боске ранее также тренировал сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Висенте Дель Боске
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