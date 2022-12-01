Дель Боске: «Когда я смотрю матчи «Реала», у меня всегда есть чувство, что команда не может проиграть эту игру»

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Висенте дель Боске оценил выступления команды в настоящее время. Напомним, «королевский клуб» ушёл на перерыв на чемпионат мира с отставанием в два очка в чемпионате от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» вышли в раунд плей-офф, где сыграют с «Ливерпулем» в ⅛ финала.

«Когда я смотрю матчи «Реала», у меня всегда есть чувство, что команда не может проиграть эту игру. Что удивительно, я почти всегда оказываюсь прав», – цитирует дель Боске журналист Фернандо Поло в социальных сетях.

Напомним, что дель Боске ранее также тренировал сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира.