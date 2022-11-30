Криштиану Роналду недавно стал свободным агентом. Звёздный португальский футболист расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» вскоре после интервью, в котором он подверг клуб критике.

По словам агента Паулу Барбозы, Криштиану Роналду связывался с мадридским «Реалом» и пытался туда вернуться.

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Криштиану Роналду покинул «Реал» летом 2018 года после девяти сезонов в Мадриде. Всего за «сливочных» португалец провёл 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 результативный пас.

Отметим, что в феврале Криштиану Роналду отметит свой 38-й день рождения.