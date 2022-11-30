​Директор «Барселоны» Кройф: «Мы не сможем регистрировать игроков в январе»

Директор «Барселоны» Йорди Кройф ответил на вопрос о зимнем трансферном окне.

«На сегодняшний день ситуация такова, что мы не сможем регистрировать игроков в январе», - высказался Кройф для RAC1, сославшись на правила финансового фэйр-плей.

Ранее об отсутствии планов по усилению состава в зимнее трансферное окно заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Стоит напомнить, что «Барселона» довольно активно провела трансферное окно. Клуб использовал несколько финансовых рычагов, чтобы приобрести и зарегистрировать ряд футболистов.

На текущий момент «Барселона» является лидером чемпионата Испании.