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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В Гави влюбилась принцесса

30 Ноября 2022 • 19:00 Комментировать (2)

17-летняя принцесса Леонор – дочь короля Филиппа IV – влюблена в полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание AS.

По данным источника, молодая девушка носит с собой в школу папку, которая заполнена фотографиями Гави.

В августе Гави исполнилось 18 лет. За первую команду «Барселоны» талантливый полузащитник уже успел провести 66 матчей. В них Гави забил два гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Гави находится в расположении национальной сборной Испании на чемпионате мира в Катаре. В первый день декабря испанцы сыграют против Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави
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Комментарии (2)
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ARTUR
30 Ноября 2022 в 19:57
жаль девочку ... где принцесса , где Гави ..
Alex1972
30 Ноября 2022 в 19:33
Любофф...
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