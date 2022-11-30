​В Гави влюбилась принцесса

17-летняя принцесса Леонор – дочь короля Филиппа IV – влюблена в полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание AS.

По данным источника, молодая девушка носит с собой в школу папку, которая заполнена фотографиями Гави.

В августе Гави исполнилось 18 лет. За первую команду «Барселоны» талантливый полузащитник уже успел провести 66 матчей. В них Гави забил два гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Гави находится в расположении национальной сборной Испании на чемпионате мира в Катаре. В первый день декабря испанцы сыграют против Японии.