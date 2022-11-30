​«Барселона» объявила, что не примет участие в генассамблее Ла Лиги

Ла Лига созвала внеочередную генеральную ассамблею – она пройдёт в Дубае на следующей неделе. В ходе мероприятия клубы должны обсудить изменения в уставе и общем регламенте Ла Лиги.

«Барселона» на страницах своего официального сайта выпустила заявление, в котором объявила, что не примет участие в генассамблее. Клуб считает, что важные вопросы, стоящие на повестке дня, требуют предварительного обсуждения и более широкого анализа.

В «Барселоне» также считают, что сейчас неподходящее времени для поездки в Дубай, и что мероприятие можно было бы провести и в штаб-квартире Ла Лиги.