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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кройф: «Мы в восторге от Бальде и его прогресса»

30 Ноября 2022 • 16:02 Комментировать

Директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф отметил прогресс защитника Алехандро Бальде, который благодаря своим выступлениям на старте сезона получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре.

«Мы в восторге от Бальде и его прогресса. Мы долго работали над его новым контрактом, у нас хорошие отношения с его агентами. Бальде счастлив в «Барселоне», и мы очень довольны им. Это чувство взаимно», – цитирует Кройфа в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне на счету Бальде одна результативная передача в чемпионате Испании. Игрок продолжает вести переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Йорди Кройф Алехандро Бальде
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