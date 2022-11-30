Кройф: «Мы в восторге от Бальде и его прогресса»

Директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф отметил прогресс защитника Алехандро Бальде, который благодаря своим выступлениям на старте сезона получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре.

«Мы в восторге от Бальде и его прогресса. Мы долго работали над его новым контрактом, у нас хорошие отношения с его агентами. Бальде счастлив в «Барселоне», и мы очень довольны им. Это чувство взаимно», – цитирует Кройфа в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне на счету Бальде одна результативная передача в чемпионате Испании. Игрок продолжает вести переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта.