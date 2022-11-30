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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тебас назвал условие регистрации Месси в «Барселоне»

30 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил возможность возвращения в «Барселону» звёздного форварда Лионеля Месси.

«Я не знаю, чего Месси хочет. Не знаю, хочет ли он уйти из «ПСЖ», и позволит ли «ПСЖ» ему уйти. Всё ещё зависит от его заработка, верно?

При определённой сумме «Барселона» сможет зарегистрировать трансфер Месси. Но всё зависит от заработной платы. Если это будет та сумма, которая была перед его уходом, то нет. С нынешней зарплатой позволить себе Месси может только «ПСЖ», - слова Тебаса приводит Goal.com.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас
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