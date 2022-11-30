​Бускетс заявил о желании поиграть в Майами

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о желании поиграть в Майами. Ранее слухи связывали 34-летнего испанца с «Интер Майами», выступающим в МЛС.

«Я всегда говорил, что хочу поиграть в США, прежде всего в Майами. Но я не договаривался ни с одним клубом – ни в США, ни в любой другой стране», - высказался Бускетс для Cadena Ser.

Также Серхио Бускетс сказал, что решение по своему будущему он примет приблизительно в феврале.

«Барселона» будет первой, кто узнает моё решение», - отметил опытный футболист.

Напомним, что действующий контракт связывает Серхио Бускетса с «Барселоной» до конца сезона 2022/2023.