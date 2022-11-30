Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бускетс заявил о желании поиграть в Майами

30 Ноября 2022 • 15:44 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о желании поиграть в Майами. Ранее слухи связывали 34-летнего испанца с «Интер Майами», выступающим в МЛС.

«Я всегда говорил, что хочу поиграть в США, прежде всего в Майами. Но я не договаривался ни с одним клубом – ни в США, ни в любой другой стране», - высказался Бускетс для Cadena Ser.

Также Серхио Бускетс сказал, что решение по своему будущему он примет приблизительно в феврале.

«Барселона» будет первой, кто узнает моё решение», - отметил опытный футболист.

Напомним, что действующий контракт связывает Серхио Бускетса с «Барселоной» до конца сезона 2022/2023.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
16:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В «Реале» прокомментировали информацию о возможном возвращении Бензема в сборную
16:02 · Испания. Ла Лига
Кройф: «Мы в восторге от Бальде и его прогресса»
15:52 · Испания. Ла Лига
​Тебас назвал условие регистрации Месси в «Барселоне»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья признался, что хотел бы вернуться в «Барселону»
15:44 · Испания. Ла Лига
​Бускетс заявил о желании поиграть в Майами
14:59 · Испания. Ла Лига
​Глава Ла Лиги Тебас хочет, чтобы вслед за Аньелли ушёл Аль-Хелаифи
14:21 · Нидерланды. Эредивизие
Йорди Кройф: «Барселона» уже больше года следит за Кудусом»
13:06 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Барселона» и Месси в один день снова будут вместе»
12:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карвахаль: «Поменял бы я один из титулов Лиги чемпионов на чемпионат мира? Конечно, у меня их 5»
11:56 · Испания. Ла Лига
Хави: «Хочу тренировать Месси, Мбаппе и Неймара» 1
11:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» всё ещё заинтересован в Мбаппе
10:38 · Испания. Ла Лига
Кройф высказался об игре де Йонга за «Барселону»
09:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может сохранить Бускетса
08:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави оценил уровень игры 37-летнего Роналду 1
07:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Ла Лиги Тебас: «Чемпионат мира в Катаре - скандал с признаками коррупции» 1
Все новости
Рекомендуем