​Глава Ла Лиги Тебас хочет, чтобы вслед за Аньелли ушёл Аль-Хелаифи

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил радость после отставки Андреа Аньелли с должности президента «Ювентуса». По словам Тебаса, он хотел бы, чтобы из футбола ушёл ещё и Нассер Аль-Хелаифи – президент «ПСЖ».

«В футболе не должны быть люди, которые фальсифицируют балансовые отчёты и имеют мошеннические счета, а ещё и дают уроки управления, как это делает Нассер Аль-Хелаифи. Для меня было бы отличной новостью, если бы Аль-Хелаифи ушёл из «ПСЖ» и из футбола», - высказался Тебас, слова которого приводит COPE.

Напомним, что в «Ювентусе» в настоящий момент происходит процесс смены всего руководства.