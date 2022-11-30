Йорди Кройф: «Барселона» и Месси в один день снова будут вместе»

Директор «Барселоны» Йорди Кройф оценил вероятность возвращения полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб. Напомним, аргентинец подписал контракт с парижанами летом 2021 года на правах свободного агента.

«Барселона» и Месси в один день снова будут вместе. Это очевидно. Возможно, это случится уже по окончанию его профессиональной карьеры. Месси и «Барселона» заслуживают «последнего объятия», – цитирует Кройфа журналист Фабрицио Романо.

В конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Ходили слухи, что «сине-гранатовые» мечтают о возвращении аргентинца, но не могут себе этого позволить из-за новой системы зарплат.