Хави: «Хочу тренировать Месси, Мбаппе и Неймара»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, каких футболистов хотел бы тренировать в будущем. В список вошли бывшие одноклубники экс-хавбека «сине-гранатовых» в лице Лионеля Месси и Неймара.

«Я хочу тренировать лучших. Хотел бы поработать с Месси, Мбаппе и Неймаром, но их очень сложно подписать», – цитирует Хави Barca Universal.

Напомним, у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ» в конце сезона. «Барселона» заинтересована в трансфере на правах свободного агента, но ситуация с зарплатной ведомостью пока не позволяет надеяться на переход.

Сейчас «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в два очка от мадридского «Реала».