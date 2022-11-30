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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» всё ещё заинтересован в Мбаппе

30 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать

Мадридский «Реал» не потерял интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, несмотря на слухи о том, что «королевский клуб» больше не будет претендовать на француза. По информации от The Athletic, «сливочные» продолжают наблюдать за ситуацией с будущим форварда.

Как сообщает источник, в мае «ПСЖ» убедил Мбаппе подписать новый контракт, заверив игрока в том, что он ещё достаточно молод для игры за мадридский «Реал» в будущем.

Ранее появились слухи, что Мбаппе недоволен положением дел в «ПСЖ» и хочет поскорее покинуть клуб. Вполне вероятно, что француз уйдёт уже в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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