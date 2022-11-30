Кройф высказался об игре де Йонга за «Барселону»

Футбольный функционер Йорди Кройф, занимающий пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался об игре соотечественника Френки де Йонга за «сине-гранатовых».

«Талант де Йонга неоспорим. Однако в «Барселоне» он играет иначе и на другой позиции. Его футбольный дар и навыки уникальны, они не подлежат обсуждению», - передает слова Кройфа Esports Rac1.

В нынешнем сезоне 25-летний нидерландский полузащитник принял участие в 17 поединках за каталонскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.