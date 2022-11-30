«Барселона» может сохранить Бускетса

Боссы каталонской «Барселоны» передумали расставаться с полузащитником Серхио Бускетсом и собираются предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта между 34-летним игроком и «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года. Главный тренер команды Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает на Серхио и хочет сохранить его в команде. Клуб готов переподписать Бускетса, если он пойдет на сокращение заработной платы.

Ранее сообщалось, что испанец покинет «Барсу» по завершении сезона и переедет в МЛС. Интерес с Серхио проявляет «Интер Майами».