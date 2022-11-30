Хави ответил, может ли Месси вернуться в «Барселону»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «сине-гранатовых» аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Если Лео пожелает, то может вернуться в «Барселону» в любой момент. Конечно, я бы хотел тренировать его. Месси по-прежнему является лучшим футболистом мира», - передает слова испанского специалиста портал Sport.es.

Месси – воспитанник каталонского клуба. За «Барселону» он выступал до лета 2021 года. После истечения трудового соглашения аргентинец перешел во французский «ПСЖ», заключив с парижанами двухлетний контракт.