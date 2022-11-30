Бускетс дал комментарий по уходу из «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о потенциальном переходе в американский клуб «Интер Майами». Ранее сообщалось, что трансфер будет оформлен летом 2023 года.

«Я еще ничего не решил. В прессе много слухов, но я пока ничего не подписывал. У меня нет договоренности ни с одним клубом. Определюсь со своим будущим ближе к февралю», - передает слова хавбека El Larguero.

Серхио является воспитанником академии «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» он выступает с 2008 года. В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 12 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.