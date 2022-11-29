​«Атлетик» готов продать Симона за 30-40 млн евро

Голкипер Унай Симон может покинуть «Атлетик» из Бильбао уже в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, баски готовы выслушать предложения по футболисту, понимая, что они не смогут отказаться от хороших денег за Симона.

Отмечается, что «Атлетик» будет готов продать Симона примерно за 30-40 миллионов евро. При этом эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 25 миллионов.

Стоит сказать, что 25-летний Унай Симон в настоящий момент является основным голкипером национальной сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Симон интересен нескольким клубам АПЛ.