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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути: «Лапорта всегда хочет быть в центре внимания»

29 Ноября 2022 • 14:30 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Испанцу не нравится то, как руководитель «сине-гранатовых» ведёт себя на публике.

«Слова Лапорты уже надоели мне. Он всегда хочет быть в центре внимания. Пусть Жоан лучше сконцентрируется на том, чтобы помочь «Барселоне» выиграть титул в этом сезоне и оставит сборную Испании в покое», – цитирует Гути El Chiringuito.

Напомним, Лапорта во второй раз стал президентом «Барселоны» в сезоне-2020/21. В данный момент «сине-гранатовые» лидируют в чемпионате Испании с отрывом в два очка от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Гути
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