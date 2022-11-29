Гути: «Лапорта всегда хочет быть в центре внимания»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Испанцу не нравится то, как руководитель «сине-гранатовых» ведёт себя на публике.

«Слова Лапорты уже надоели мне. Он всегда хочет быть в центре внимания. Пусть Жоан лучше сконцентрируется на том, чтобы помочь «Барселоне» выиграть титул в этом сезоне и оставит сборную Испании в покое», – цитирует Гути El Chiringuito.

Напомним, Лапорта во второй раз стал президентом «Барселоны» в сезоне-2020/21. В данный момент «сине-гранатовые» лидируют в чемпионате Испании с отрывом в два очка от мадридского «Реала».