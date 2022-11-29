«Реал» хочет купить полузащитника сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес может перебраться в один из европейских грандов. Согласно данным журналистов газеты Marca, в подписании 21-летнего хавбека заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб рассматривает кандидатуру южноамериканца в качестве альтернативы Джуду Беллингему, за которого развернется серьезная борьба в трансферное окно. В связи с этим «Реал» решил рассмотреть более реальные варианты.

В настоящий момент Фернандес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. Энцо принял участие в двух поединках групповой стадии и отметился забитым мячом.