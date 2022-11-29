Кунде объяснил, почему выбрал «Барселону»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», объяснил, почему решил присоединиться к «сине-гранатовым».

«Я принял предложение «Барселоны», потому что хотел выигрывать серьезные трофеи. Все у нас идет хорошо, хоть мы и потерпели неудачу в Лиге чемпионов. Это был провал, но впереди еще много матчей. Есть большие трофеи, за которые можем побороться. Главная наша цель – чемпионство в Ла Лиге», - передает слова футболиста RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кунде провел семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.