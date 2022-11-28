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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема может начать тренироваться в «Реале» уже на днях – ранее он уехал из сборной Франции

28 Ноября 2022 • 17:48 Комментировать

Карим Бензема недавно покинул расположение сборной Франции. Незадолго до старта чемпионата мира стало ясно, что звёздный форвард, который в октябре завоевал «Золотой мяч», не сыграет на турнире из-за травмы.

Как сообщает O Globo со ссылкой на журналиста Onda Madrid Карлоса Родригеса, Карим Бензема может вернуться к тренировкам «Реала» уже в ближайший четверг.

Ранее во Франции появились слухи о том, что отъезд Карима Бензема положительно сказался на атмосфере в расположении национальной команды.

Сборная Франции уже гарантировала себе место в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции
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