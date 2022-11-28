Лапорта: «Не буду комментировать ситуацию с будущим Месси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался комментировать ситуацию с будущим полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси. Напомним, в конце сезона у аргентинца заканчивается контракт, а в его трансфере пока заинтересован лишь «Интер» Майами.

«Он всегда навсегда останется в нашей памяти, но я не буду комментировать ситуацию с его будущим. У Месси контракт с «ПСЖ», и я хочу проявить уважение как к футболисту, так и к клубу», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, после чего отправился на правах свободного агента в «ПСЖ», с которым в первом сезоне выиграл чемпионат Франции.