Лапорта: «Мы очень разочарованы решением Ла Лиги по поводу дисквалификации Левандовски»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение руководства Ла Лиги отстранить нападающего Роберта Левандовски на три матча. Напомним, причиной этому послужила красная карточка, которую поляк получил в матче последнего тура чемпионата против «Осасуны», который «Барселона» выиграла со счётом 2:1.

«Дисквалификация Роберта Левандовски? Это не имеет никакого смысла. Ла Лига отстранила его на три матча, тогда как обычно за подобные нарушения футболисты пропускают всего одну игру. Мы очень разочарованы этим решением», – цитирует Лапорту Barca Universal.