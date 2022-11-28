Кампуш ответил, будет ли Мбаппе скоро играть за «Реал»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш ответил на вопрос относительно того, будет ли нападающий Килиан Мбаппе скоро играть за мадридский «Реал». Напомним, француз мог оказаться в «королевском клубе» летом на правах свободного агента, но форварда последний момент решил продлить свой контракт с парижанами.

«Будет ли Мбаппе играть за мадридский «Реал»? Он уже принял решение и остался в «ПСЖ», где очень хорошо выступает. В Париже наслаждаются тем, что за клуб выступает один из лучших, если не лучший футболист планеты. Но я не могу предугадать того, что случится в будущем», – цитирует Кампуша El Partidazo de COPE.