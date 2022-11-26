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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба: «У меня хорошие отношения со всеми в «Реале»

26 Ноября 2022 • 16:23 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.40 2 1.50
31.12 17:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал о своих отношениях с одноклубниками. По словам футболиста сборной Австрии, он прекрасно ладит со всеми товарищами по команде.

«У меня хорошие отношения со всеми в «Реале», особенно с Кроосом и Рюдигером. Я также провожу много времени с Азаром и Бензема вне поля. И Лука Модрич стал мне своего рода старшим братом», – цитирует Алабу GQ Germany.

Напомним, Алаба ранее выступал с Тони Кроосом в составе мюнхенской «Баварией», где оба футболиста в 2013 году стали победителями Лиги чемпионов. В прошлом сезоне эти игроки вновь вместе выиграли самый престижный еврокубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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