Алаба: «У меня хорошие отношения со всеми в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал о своих отношениях с одноклубниками. По словам футболиста сборной Австрии, он прекрасно ладит со всеми товарищами по команде.

«У меня хорошие отношения со всеми в «Реале», особенно с Кроосом и Рюдигером. Я также провожу много времени с Азаром и Бензема вне поля. И Лука Модрич стал мне своего рода старшим братом», – цитирует Алабу GQ Germany.

Напомним, Алаба ранее выступал с Тони Кроосом в составе мюнхенской «Баварией», где оба футболиста в 2013 году стали победителями Лиги чемпионов. В прошлом сезоне эти игроки вновь вместе выиграли самый престижный еврокубок.