Хави рассказал о борьбе «Барселоны» за Эндрика

«Барселона» входит в список клубов, которые хотят видеть в своих рядах талантливого 16-летнего нападающего Эндрика. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Мы разговаривали с отцом Эндрика и с самим футболистом. Я объяснил им наш проект. Нам нужны такие таланты, как Эндрик. Это тот игрок, который нам нужен. Я надеюсь, что он приедет в «Барселону». Решать ему», - сказал Хави, чьи слова приводит бразильский филиал ESPN.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 16-летнего Эндрика в 20 миллионов евро. Футболист выступает на родине за «Палмейрас».