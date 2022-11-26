Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал о борьбе «Барселоны» за Эндрика

26 Ноября 2022 • 16:18 Комментировать

«Барселона» входит в список клубов, которые хотят видеть в своих рядах талантливого 16-летнего нападающего Эндрика. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Мы разговаривали с отцом Эндрика и с самим футболистом. Я объяснил им наш проект. Нам нужны такие таланты, как Эндрик. Это тот игрок, который нам нужен. Я надеюсь, что он приедет в «Барселону». Решать ему», - сказал Хави, чьи слова приводит бразильский филиал ESPN.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 16-летнего Эндрика в 20 миллионов евро. Футболист выступает на родине за «Палмейрас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Хави Эрнандес Эндрик Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
16:23 · Испания. Ла Лига
Алаба: «У меня хорошие отношения со всеми в «Реале»
16:18 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о борьбе «Барселоны» за Эндрика
15:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Продление контракта с Бальде — приоритетная цель «Барселоны»
14:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В «Барселоне» считают, что сборная Уругвая преждевременно выпустит Араухо на поле
13:43 · Англия. Премьер-лига
Агент не верит, что Фелиш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», «Баварию» или «ПСЖ»
13:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Только «Барселона» может подписывать игроков, когда нет ни евро» 2
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен защитник «Манчестер Юнайтед» - это не Магуайр 1 слухи
12:39 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич мечтает выступать за «Реал»
11:57 · Испания. Ла Лига
Маттеус: «Педри и Гави поведут за собой вперёд это поколение»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»
11:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Не думал, что Хави сможет стать тренером из-за его характера»
11:13 · Германия. Бундеслига
«Реал» не будет бороться за Беллингема 2
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Альбе
10:35 · Италия. Серия А
Лидер Серии А хочет подписать бразильского нападающего
10:28 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» исключили возможное возвращение Роналду 4
Все новости
Рекомендуем