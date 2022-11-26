«Барселона» приняла решение по Альбе

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба может покинуть клуб в ближайшем будущем. Как информирует Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» намерено расторгнуть трудовое соглашение с опытным латералем.

Таким образом в каталонском гранде хотят разгрузить зарплатную ведомость. После завершения карьеры Херардом Пике и потенциальным уходом Серхио Бускетса следующим шагом будет расставание с 33-летним Альбой, контракт которого рассчитан до 2024 года.

За каталонскую команду Жорди выступает с 2012 года. В текущем сезоне защитник сыграл десять матчей в Ла Лиге и отметился одной результативной передачей.