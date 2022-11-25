Будущее полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса остаётся туманным – действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца сезона. Как сообщает испанское издание Sport, главный тренер «сине-гранатовых» Хави надеется, что клуб предложит «ветерану» новый контракт.

В настоящий момент «Барселона» не ведёт переговоры с Серхио Бускетсом, однако Хави хочет, чтобы опытный полузащитник остался в команде ещё хотя бы на один сезон.

Всего за первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 696 матчей. В них полузащитник забил 18 голов и отдал 42 результативных паса на партнёров.