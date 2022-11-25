Камавинга: «Карьера Бензема является для меня примером для подражания»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга оценил карьеру своего одноклубника и партнёра по сборной Франции Карима Бензема, который вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре из-за повреждения.

«Карьера Карима Бензема является для меня примером для подражания. Он начинал в «Лионе», а сейчас является капитаном мадридского «Реала». Карим сыграл очень важную роль в моей адаптации в «Реале», а также в сборной Франции. С ним я чувствую себя очень комфортно», – цитирует Камавингу французское издание Le Parisien.

Напомним, что недавно Бензема получил свой первый в карьере «Золотой мяч».