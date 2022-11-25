Камавинга: «Однажды Модрич попытался поздравить меня с днём рождения на французском»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал о том, как партнёр по команде Лука Модрич однажды попытался поздравить его с днём рождения на французском языке.

«Модрич попытался поздравить меня с днём рождения на французском. Он сделал это с ошибками, но я всё равно оценил попытку», – рассказал Камавинга в интервью французскому изданию Le Parisien.

Напомним, Камавинга выступает за мадридский «Реал» с лета 2021 года, когда перебрался в «королевский клуб» из «Ренна», будучи при этом одним из самых перспективных молодых полузащитников планеты. На счету Камавинги нет результативных действий в этом розыгрыше чемпионата Испании.